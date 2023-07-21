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Добыча жидких углеводородов в Норвегии начала уменьшаться

NPD: добыча жидких углеводородов в Норвегии сократилась на 0,6% в июне по сравнению с маем

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По итогам июня 2023 года объем добычи жидких углеводородов в Норвегии уменьшился на 0,6%, на 12 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщается в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Согласно итоговым данным за май, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 2,002 млн баррелей в день. По итогам июня же он сократился до 1,99 млн баррелей в сутки.

По данным NPD, показатель в мае оказался ниже на 0,6%, чем прогнозировалось до этого. Кроме того, объем добычи нефти в июне был 1,81 млн баррелей в сутки, что на 0,6% выше предварительных прогнозов и на 1,5% выше майского показателя.

В сообщении указали, что объем добычи газа по итогам июня был на уровне 259,1 млн кубометров в сутки, что на 13,4% меньше предварительного прогноза. Также этот показатель оказался на 5,5% меньше майского значения.

1 июля министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд на пресс-конференции заявил, что власти Норвегии дали одобрение на разработку 19 нефтегазовых месторождений на 200 млрд норвежских крон ($18,5 млрд).

Ранее сообщалось, что доходы Норвегии подскочили на $100 млрд в 2022 году из-за отказа ЕС от топлива из РФ.

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