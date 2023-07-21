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Власти Запорожской области пригрозили топливным операторам штрафами за завышение цен

В Запорожской области начнут наказывать операторов за завышение цен на топливо

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что региональные власти пообещали штрафовать топливных операторов за необоснованное завышение предельных цен на розничную продажу топлива. Его слова передает РИА Новости.

Козенко рассказал, что на днях посетил ряд населенных пунктов Запорожской области и обратил внимание операторов, которые работают на автозаправочных станциях, на недопустимость завышения стоимости топлива. Он также напомнил, что по всей области установлены предельно допустимые цены на сырье, и власти будут тщательно отслеживать данный вопрос.

«Предупредил, если будут факты завышения цен, мы <...> будем составлять админпротоколы на нарушителей», — резюмировал политик.

До этого цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь обновили рекорды. Они поднялись до 62,653 тыс. рублей и 68,141 тыс. рублей за тонну соответственно.

Ранее цены на бензин в России установили новый рекорд.

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