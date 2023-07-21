В Чехии раскрыли уровень наполненности газохранилищ страны

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Чехии наполнены топливом уже на 88%, хотя в прошлом году в аналогичный период времени этот показатель был на уровне 75%. Об этом на пресс-конференции после заседания кабмина заявил глава минпромторга Йозеф Сикела, передает «Прайм».

«Газохранилища в республике ныне наполнены на рекордном уровне – на 88%. Год назад в это время мы имели 75% газа, а в 2021 году – вообще всего лишь 42%, то есть меньше половины от нынешнего показателя», — отметил Сикела.

По его словам, уже в этом году из России не поступало никаких объемов топлива. Все поставки газа осуществлялись через Германию – из Норвегии. Также в страну поступал СПГ из терминалов в Бельгии и Нидерландах.

Он добавил, что также решению энергетических проблем прошедшей зимой помогла сознательность граждан, которые экономно расходовали топливо.

27 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность увеличения объемов поставок природного газа на хранение на Украину на фоне заполнения европейских хранилищ.

Ранее в TotalEnergies заявили о возможности наступления дефицита газа в Европе предстоящей зимой.