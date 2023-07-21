Африканская страна готова выращивать и производить медицинскую марихуану с Россией

Республика Гана рассчитывает совместно с Россией выращивать и производить медицинскую марихуану. Об этом заявил РИА Новости высокопоставленный член комитета по иностранным делам парламента Ганы Самуэль Окудзето Аблаква.

По его словам, одна из целей Ганы — добиться увеличения присутствия России на рынках страны. Ганские власти рассчитывает развивать торговлю на условиях равного партнерства.

Соответствующее заявление Аблаква сделал перед журналистами в рамках встречи с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным.

При этом приоритетным направлением для сотрудничества Ганы с РФ чиновник назвал разработку месторождений, добычу углеводородов и золота.

В России имеются собственные мощности по выращиванию конопли, речь идет исключительно о технических безнаркотичесикх сортах. Сама марихуана в России относится к I списку запрещенных веществ.

В начале июля стало известно, что Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе марихуаны.

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