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Цены на электричество во Франции могут резко вырасти

CNews: цены на электричество во Франции могут подскочить на 76% к 2025 году

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Shutterstock

Электричество во Франции к 2025 году может подорожать на 76%. Об этом сообщает местный телеканал CNews, ссылаясь на источники в правительстве.

Таким образом, через три года цена на электроэнергию вырастет почти в два раза. Всего в период с 2022 по 2025 год общий рост цен составит 105%.

По данным телеканала, уже с 18 июля цены на электроэнергию во Франции выросли на 10%. В целом, это повышение касается всех домохозяйств и предпринимателей, где электросчетчики рассчитаны до 36 киловольт-ампер.

5 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на данные биржи Epex Spot SE сообщило, что цены на электричество в Европе 4 июля упали ниже нуля из-за резкого роста выработки солнечных электростанций. По данным агентства, в Германии цены на электроэнергию достигали отрицательных показателей в период с 13 до 15 часов по местному времени. А уже 5 июля падение цен ниже нуля на торгах ожидается снова в Германии, а также в Дании и Нидерландах.

Ранее Запад предупредили о новой энергетической угрозе предстоящей зимой.

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