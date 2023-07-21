США добавили российского производителя меди под блокирующие санкции

Российский производитель меди УГМК включен в SDN-лист. Контрагенты компании должны, согласно выданной лицензии OFAC, завершить операции с ней до 18 октября. Под американские санкции также попали входящие в группу УГМК компании «Уралэлектромедь» и УГМК-ОЦМ. Об этом пишет «Коммерсантъ»

В публикации отметили, что основные компании черной металлургии попали под санкции США еще в прошлом году. Однако вплоть до недавнего времени американский Минфин избегал вводить ограничительные меры против цветной металлургии, опасаясь возникновения дефицита этих металлов на мировом рынке.

По данным издания, по итогам прошлого года Евросоюз закупил у России 301,6 тыс. тонн меди, а Китай — 320 тыс. тонн. В свою очередь по таможенным данным США существенных поставок меди из РФ в 2022 году не было. Сама же УГМК своих данных не раскрывает.

Эксперты рынка посчитали, что мировой рынок нефти находится в состоянии дефицита. С учетом новых санкций, у УГМК может снизиться маржа из-за потери премиального рынка и увеличения издержек. Поэтому, вполне вероятно, для продаж будут использоваться трейдеры, через которых пойдут поставки меди.

20 июля США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков. В список попали «Тинькофф Банк», «Локо Банк» и банк «Солидарность». Также в перечень включены банк «Юнистрим» (оператор платежной системы с тем же названием) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Ранее в США заявили, что жесткие антироссийские санкции приведут к катастрофе.