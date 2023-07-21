Центробанк раскрыл, как защитит цифровой рубль от мошенников

Платформа цифрового рубля отвечает жестким требованиям безопасности, как составляющая критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщил заместитель директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Денис Поляков на круглом столе, посвященном настоящему и будущему российской цифровой валюты.

«Чтобы пользователи были защищены, был создан специальный программный модуль, который шифрует все сообщения, с самыми последними средствами криптографической защиты», — уточнил Поляков.

Он счел требования к информационной безопасности цифрового рубля «жесточайшими», благодаря постоянному контролю регулятора в этой сфере — ФСБ.

По словам Полякова, в России применяют самые серьезные криптогрфические средства. Он обратил внимание, что среди денежных систем такого уровня защиты нет нигде, как у платформы цифрового рубля.

19 июля Набиуллина назвала сроки массового внедрения цифрового рубля. По ее словам, массовое внедрение цифрового рубля ожидается с начала 2025 года.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку — до 8,5%.