Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Умер российский бизнесмен Игорь Кудряков

Shot: основатель сервиса доставки «Служба 77» и миллиардер Игорь Кудряков умер в Москве

close
100%
Заполярный Вестник' class="item-image" >
Денис Кожевников/Заполярный Вестник

Российский миллиардер, основатель сервиса доставки «Служба 77» Игорь Кудряков умер в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Тело бизнесмена обнаружили в его квартире на Кудринской площади.

Внешних следов насилия обнаружено не было. Предварительно, причиной смерти 63-летнего мужчины стала онкология. У Кудрякова диагностировали рак.

Игорь Кудряков возглавил Совет директоров ЗАО «Служба Семьдесят Семь» в начале 2000-х, доставляли продукты и другие товары в Москве. В 2006 году бизнесмен получил должность первого заместителя начальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».

В июне стало известно, что бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио – Рязань» предприниматель Сергей Цыганов погиб в результате прыжка с парашютом в Московской области в Коломне.

В марте сообщалось, что в московском отеле бизнесмен из Санкт-Петербурга проснулся рядом с мертвой женой. Он нашел записку от неизвестного, который пять часов провел в их номере.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях