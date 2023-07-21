Умер российский бизнесмен Игорь Кудряков

Российский миллиардер, основатель сервиса доставки «Служба 77» Игорь Кудряков умер в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Тело бизнесмена обнаружили в его квартире на Кудринской площади.

Внешних следов насилия обнаружено не было. Предварительно, причиной смерти 63-летнего мужчины стала онкология. У Кудрякова диагностировали рак.

Игорь Кудряков возглавил Совет директоров ЗАО «Служба Семьдесят Семь» в начале 2000-х, доставляли продукты и другие товары в Москве. В 2006 году бизнесмен получил должность первого заместителя начальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».

В июне стало известно, что бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио – Рязань» предприниматель Сергей Цыганов погиб в результате прыжка с парашютом в Московской области в Коломне.

В марте сообщалось, что в московском отеле бизнесмен из Санкт-Петербурга проснулся рядом с мертвой женой. Он нашел записку от неизвестного, который пять часов провел в их номере.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.