В России выросли продажи отечественной спецтехники

Продажи отечественной спецтехники в первом полугодии 2023 года поднялись на 21%, до 37 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Росспецмаш» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% объема производимой в РФ техники).

При этом выпуск спецтехники в России вырос на 31%, до 44 млрд рублей. В количественном выражении в январе—июне выросли отгрузки экскаваторов (в 3,3 раза), кранов-трубоукладчиков (в 3,1 раза), мини-погрузчиков (на 25%), катков (на 21%), кранов-манипуляторов (на 21%) и фронтальных погрузчиков (на 5%). При этом сократились продажи автогрейдеров (на 38%), экскаваторов-погрузчиков (на 21%), а также гусеничных бульдозеров (на 15%).

Участники рынка посчитали, что с января по май рынок по гусеничным промышленным бульдозерам подрастал. Однако это произошло за счет массового импорта дешевой техники из Китая. Так, доля китайской бульдозерной техники на рынке увеличилась почти в два раза и превысила 70%.

Аналитики добавили, что рынок спецтехники в России восстанавливается за счет активного ведения строек. Кроме того, происходит процесс импортозамещения, а западная техника только сильнее дорожает из-за ослабления курса рубля. Все это побуждает местных производителей наращивать объемы производства.

12 марта портал Авто Mail.ru со ссылкой на данные базы «Спарк» сообщил, что в России будут производить китайские автопогрузчики Heli. Ранее автопогрузчики Heli в РФ были представлены частными российскими продавцами.

Ранее Евросоюз запретил поставки в Россию грузовиков и спецтехники.