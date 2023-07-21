Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России выросли продажи отечественной спецтехники

«Ъ»: продажи российской спецтехники подскочили на 21% в первом полугодии

close
100%
Depositphotos

Продажи отечественной спецтехники в первом полугодии 2023 года поднялись на 21%, до 37 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Росспецмаш» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% объема производимой в РФ техники).

При этом выпуск спецтехники в России вырос на 31%, до 44 млрд рублей. В количественном выражении в январе—июне выросли отгрузки экскаваторов (в 3,3 раза), кранов-трубоукладчиков (в 3,1 раза), мини-погрузчиков (на 25%), катков (на 21%), кранов-манипуляторов (на 21%) и фронтальных погрузчиков (на 5%). При этом сократились продажи автогрейдеров (на 38%), экскаваторов-погрузчиков (на 21%), а также гусеничных бульдозеров (на 15%).

Участники рынка посчитали, что с января по май рынок по гусеничным промышленным бульдозерам подрастал. Однако это произошло за счет массового импорта дешевой техники из Китая. Так, доля китайской бульдозерной техники на рынке увеличилась почти в два раза и превысила 70%.

Аналитики добавили, что рынок спецтехники в России восстанавливается за счет активного ведения строек. Кроме того, происходит процесс импортозамещения, а западная техника только сильнее дорожает из-за ослабления курса рубля. Все это побуждает местных производителей наращивать объемы производства.

12 марта портал Авто Mail.ru со ссылкой на данные базы «Спарк» сообщил, что в России будут производить китайские автопогрузчики Heli. Ранее автопогрузчики Heli в РФ были представлены частными российскими продавцами.

Ранее Евросоюз запретил поставки в Россию грузовиков и спецтехники.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях