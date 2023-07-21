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В АТОР спрогнозировали ситуацию с ценами на туры по России

Вице-президент АТОР Курносов спрогнозировал падение цен на туры по России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Александр Курносов заявил в разговоре с «Лентой.ру», что освобождение туроператоров от налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже путевок по России приведет к снижению цен.

Курносов указал, что до сих пор туроператоры были вынуждены добавлять 20% к стоимости проживания в гостиницах и отражать это в общей стоимости путевок. В связи с этим туроператоры оказывались вне конкуренции с гостиницами, а введение нулевого НДС для операторов позволит создать более конкурентную среду по ценам.

«То есть туроператоры фактически будут выставлять проживание по той же цене, что и гостиницы, но с учетом того, что в турпакет включаются и другие услуги», — уточнил вице-президент АТОР.

21 июля Госдума приняла закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. До 1 июля 2027 года закон освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные с 1 июля 2023 года.

18 июля вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявлял, что аннулирование туров после ЧП на Крымском мосту не помешает Крыму принять от 4 до 4,5 млн туристов в 2023 году.

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