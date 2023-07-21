ГД приняла в III чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении сразу три законопроекта о разовом налоге на сверхприбыль для российских предприятий и представительств крупных зарубежных компаний, о его регулировании и о поступлении финансовых средств напрямую в федеральный бюджет. Об этом сообщает издание Федерального Собрания РФ «Парламентская газета».

По информации издания, законопроект устанавливает разовый налог для крупных фирм, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что «этот налог неприятный, но очень справедливый».

Согласно данным газеты, норма не затронет фирмы, созданных после 2020 года, субъекты малого и среднего предпринимательства, организаций — плательщики единого сельскохозяйственного налога. Кроме того, от исполнения законодательного требования освобождены нефтяники и угольные заводы в связи с тем, что для этих участников рынка уже предусмотрены дополнительные налоговые конфискации.

Накануне Госдума приняла во втором чтении громкий налоговый законопроект о разовом налоге с бизнеса на 300 млрд руб.

Ранее в России посетовали на усиление налогового бремени из-за единоразового взноса в бюджет.