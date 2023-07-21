Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае перечислили новые страны, которые встали на путь дедолларизации

«Жэньминь жибао»: Иран и Ирак встали на путь дедолларизации, решив обмениваться нефтью и газом

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Иран и Ирак заключили сделку по обмену нефти на газ, чтобы снизить зависимость от американского доллара, так как в последние годы США используют его в качестве рычага экономического давления. Об этом пишет китайское издание «Жэньминь жибао».

Несколько дней назад Ирак объявил, что достиг соглашения с Ираном о торговой договоренности «нефть в обмен на газ». Этот шаг направлен на то, чтобы решить проблему повторяющихся задержек платежей Тегерану из-за необходимости одобрения Вашингтоном проведения таких сделок.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что достигнутое соглашение является новой попыткой двух стран уйти от финансовых ограничений со стороны США. С учетом того, что американские санкции давно угрожают мировой экономической стабильности, такие договоренности будут способствовать ускорению дедолларизации некоторых стран.

Кроме того, Штаты давно пользуются своим доминирующем положением на глобальном рынке, расширяя санкции в отношении Тегерана и его торговых партнеров. Это оказывает отрицательное влияние на нормальную торговлю между Ираном и другими странами. Поэтому соглашение «нефть в обмен на газ» является эффективным проектом бартерной торговли с низкими рисками. Вполне вероятно, что в будущем таких соглашений будет еще больше.

18 июня издание Junge Welt писало, что страны БРИКС активно расширяют торговлю в национальных валютах, демонстрируя тем самым, что встали на путь дедолларизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не преследует цель дедолларизации своей и мировой экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях