Иран и Ирак заключили сделку по обмену нефти на газ, чтобы снизить зависимость от американского доллара, так как в последние годы США используют его в качестве рычага экономического давления. Об этом пишет китайское издание «Жэньминь жибао».

Несколько дней назад Ирак объявил, что достиг соглашения с Ираном о торговой договоренности «нефть в обмен на газ». Этот шаг направлен на то, чтобы решить проблему повторяющихся задержек платежей Тегерану из-за необходимости одобрения Вашингтоном проведения таких сделок.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что достигнутое соглашение является новой попыткой двух стран уйти от финансовых ограничений со стороны США. С учетом того, что американские санкции давно угрожают мировой экономической стабильности, такие договоренности будут способствовать ускорению дедолларизации некоторых стран.

Кроме того, Штаты давно пользуются своим доминирующем положением на глобальном рынке, расширяя санкции в отношении Тегерана и его торговых партнеров. Это оказывает отрицательное влияние на нормальную торговлю между Ираном и другими странами. Поэтому соглашение «нефть в обмен на газ» является эффективным проектом бартерной торговли с низкими рисками. Вполне вероятно, что в будущем таких соглашений будет еще больше.

18 июня издание Junge Welt писало, что страны БРИКС активно расширяют торговлю в национальных валютах, демонстрируя тем самым, что встали на путь дедолларизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не преследует цель дедолларизации своей и мировой экономики.