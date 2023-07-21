В Эстонии рост цен на продовольствие побил многолетний рекорд

Продовольственная корзина в Эстонии на июнь 2023 года оказалась на 22,3% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Postimees, ссылаясь на данные Эстонского института конъюнктуры (EKI).

По данным EKI, речь идет о самой дорогой июньской продовольственной корзине с 1992 года. Так, в июне стоимость продовольственной корзины (рассчитывается из потребности на неделю) составила €117,28, что превышает показатель за июнь 2022 года на €21,35. Подорожали почти все товары потребительской корзины, только цена картофеля немного снизилась. Особенно значительно подорожали сахар, рыба, мучные товары, овощи и яблоки.

В публикации отметили, что если взять среднюю зарплату по стране в €1400, то в месяц на еду расходуется треть заработка. Если же человек получает минимальный установленный заработок в размере €670, то на еду у него уйдут все деньги.

По данным EKI, сложившаяся ситуация в Эстонии оказывает отрицательное влияние на благосостояние местных жителей. Кроме того, чувство уверенности у эстонцев достигло самой низкой отметки, а прогнозы на экономическое положение семей пессимистичны.

5 июля издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP), ссылаясь на данные Евростата писало, что Польша заняла первое место среди всех стран Евросоюза (ЕС) по росту инфляции.

Ранее сообщалось, по каким странам ударит остановка зерновой сделки.