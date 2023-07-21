Стало известно, когда Минфин запустит ювелирный маркетплейс

Финансовые министерства РФ и Белоруссии совместно с Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) запанировали запуск маркетплейса ювелирных изделий в марте 2024 года. Об этом газете «Известия» заявила директор департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов и камней Минфина РФ Юлия Гончаренко.

«С помощью этой онлайн-площадки предприниматели из ЕАЭС смогут продавать драгоценности в другие страны без существенных административных издержек», — отметила Гончаренко.

По ее словам, перспективными странами в плане логистики и роста бизнеса являются ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Китай. Также прорабатываются изменения в законодательство, чтобы упростить поставки ювелирных изделий. Все это должно помочь увеличению узнаваемости российской продукции среди других государств.

В ФЦИ ЕАБР добавили, что при запуске проекта будут участвовать российские и белорусские компании. По мере развития платформы число участников будет увеличиваться.

В начале июля исследование аналитического центра Sokolov показало, что россияне за пять месяцев 2023 года среди ювелирных украшений чаще всего покупали изделия из золота и серебра.

Ранее сообщалось, что россияне у себя дома накопили ненужное им золото на триллионы рублей.