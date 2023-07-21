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Стало известно о блокировке счетов россиян в ЕС с суммой выше €125 тыс.

Глава ИРТП Пелаццо: в ЕС заблокировали счета россиян с суммой не менее €125 тыс.

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В Евросоюзе (ЕС) стали замораживать счета российских предпринимателей, на которых более 125 тыс. Об этом в интервью «Российской газете» заявил президент Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

«Замораживают активы компаний, которые были связаны с санкционным бизнесом, а также тех, кто к нему не имел ни малейшего отношения, то есть полностью чистые предприятия», — высказался Пелаццо.

По его словам, блокируют счета лишь просто потому, что их собственником является россиянин.

Он добавил, что предприниматели из России зачастую вкладывали свои средства через Кипр или третьи страны. Кроме того, в сделках принимали участие предприниматели, которые не являлись гражданами Италии или налоговыми резидентами.

15 апреля Business FM со ссылкой на финансовых аналитиков сообщал, что многие клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления от кредитной организации по поводу закрытия счетов. При этом на осуществление данной процедуры дается два месяца. С уведомлениями сталкиваются налоговые резиденты России, граждане, которые имеют доход от санкционного бизнеса в РФ, а также те физические лица, которые получили вид на жительство (ВНЖ) в связи с покупкой недвижимости на Кипре.

Ранее сообщалось, что литовский банк усложнил жизнь россиян в Европе.

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