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В России объяснили резкий рост цен на бензин

Аналитик Баженов: бензин в России дорожает по максимальной планке

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Global Look Press

Бензин в России дорожает по обычной динамике, но по максимальной планке, так как появилась альтернатива поставок. Об этом URA.RU заявил руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Сейчас опять экспортная альтернатива начинает серьезным образом сказываться на динамике цен. Нефть и нефтепродукты выросли на мировом рынке. Курс рубля ослабился», — отметил Баженов.

По его словам, подобных проблем с ценами можно избежать, если отменить топливный демпфер, так как это такой механизм, который не работает. То есть это такой налог на убыток, который постоянно пересматривают. При этом хороший механизм не должен постоянно как-то меняться. Однако в этом случае, при помощи демпфера, происходит манипуляция с ценами.
Он добавил, что хорошим является тот механизм, который одобряет поставки через биржу. То есть необходимо поднять норматив продаж через торговую площадку и давать компаниям скидку, если они делают через нее свои поставки.

19 июля цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь обновили рекорды. Они поднялись до 62,653 тыс. рублей и 68,141 тыс. рублей за тонну соответственно.

Ранее в России рассказали, что будет с ценами на бензин осенью.

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