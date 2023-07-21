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Внешний долг РФ достиг рекордно низкого значения

ЦБ: отношение внешнего долга к ВВП РФ достигло самых низких показателей за 33 года

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Центробанк России опубликовал отчет, согласно которому внешний долг России находится на рекордно низком уровне по отношению к ВВП — около 15%.

Майские расчеты показывали, что соотношение внешнего долга страны к ВВП составляло 16,6%, что является минимальным показателем с 1993 года. В денежном выражении в конце марта 2023 года стоимость внешнего долга РФ составляла $354,8 млрд долларов или примерно 27,35 трлн рублей. При этом максимальная доля внешнего долга РФ к ВВП была зафиксирована в 1999 году: она составляла 91%.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что внешний долг России снизился с начала года на $33 млрд.

В сообщении обратили внимание, что важную роль здесь сыграло уменьшение задолженности госорганов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.

По данным ЦБ, внешний долг России на 1 января 2023 года составил $380,5 млрд, в 2022 году эта цифра снизилась на $101,8 млрд.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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