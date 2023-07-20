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У «Инвитро» сменился собственник

Основатель «Инвитро» Островский продал компанию бизнесмену Мирончику

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Основатель медицинской компании «Инвитро» Александр Островский продал бизнес Роману Мирончику, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

В пресс-службе компании подтвердили ТАСС смену акционера.

«Новым акционером компании является российский бизнесмен Роман Мирончик. Смена акционера никак не повлияет на текущую операционную деятельность компании», — заявили в «Инвитро».

Компания была основана Островским в 1995 году, она специализируется на лабораторной диагностике и медицинской помощи и имеет более 1,9 тыс. медицинских офисов в пяти странах, а также семь лабораторных комплексов.

По данным системы «Спарк», новый собственник «Инвитро» Мирончик является членом совета директоров Банка ТКБ, а также совладельцем «ТКБ Инвестиции». В июне 2023 года им было создано акционерное общество «Холдинговая компания Инвитро».

Ранее стало известно, что почти половина российских предпринимателей отказались от своего первого бизнеса.

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