Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Локо-Банк» прокомментировал санкции США против банка

В «Локо-Банке» заявили о завершении всех расчетов в долларах до 18 октября из-за санкций США

close
100%
«Газета.Ru»

«Локо-Банк», попавший в санкционный список США, прекратит все расчеты в долларах до 18 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Там уточнили, что ограничения не влияют на работу банка в России.

«Локо-Банк» продолжает операционную деятельность и выполняет ранее взятые на себя обязательства. Ограничительные меры США в отношении «Локо-Банка» коснулись расчетов в долларах», — уточнили в пресс-службе.

20 июля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о внесении в санкционный список 95 юридических и 16 физических лиц из России. В том числе в перечень попали «Тинькофф Банк», «Локо-Банк», банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы), замглавы ФСБ России Сергей Королев, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов и замглавы министерства Алексей Херсонцев. Лицам США запрещено вести бизнес с фигурантами списка. Операции с банками, против которых введены санкции, разрешены до 18 октября.

«Тинькофф Банк» в своем Telegram-канале сообщил, что подготовился «к любым событиям» и вернется с более детальными комментариями после изучения санкций.

Ранее США предрекли крах через 10 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях