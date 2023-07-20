«Локо-Банк» прокомментировал санкции США против банка

«Локо-Банк», попавший в санкционный список США, прекратит все расчеты в долларах до 18 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Там уточнили, что ограничения не влияют на работу банка в России.

«Локо-Банк» продолжает операционную деятельность и выполняет ранее взятые на себя обязательства. Ограничительные меры США в отношении «Локо-Банка» коснулись расчетов в долларах», — уточнили в пресс-службе.

20 июля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о внесении в санкционный список 95 юридических и 16 физических лиц из России. В том числе в перечень попали «Тинькофф Банк», «Локо-Банк», банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы), замглавы ФСБ России Сергей Королев, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов и замглавы министерства Алексей Херсонцев. Лицам США запрещено вести бизнес с фигурантами списка. Операции с банками, против которых введены санкции, разрешены до 18 октября.

«Тинькофф Банк» в своем Telegram-канале сообщил, что подготовился «к любым событиям» и вернется с более детальными комментариями после изучения санкций.

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