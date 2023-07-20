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Госбанки Китая начали продавать доллары за рубеж, чтобы поддержать курс юаня

Reuters: госбанки Китая продают доллары за рубеж, чтобы замедлить падение курса юаня

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Thomas Peter/Reuters

Крупнейшие государственные банки Китая стали продавать доллары США для покупки юаней на оффшорном спотовом рынке (с немедленной передачей покупателю) в начале азиатских торгов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников, банки делают это, чтобы остановить падение курса юаня.

«Центральный банк Китая в четверг также объявил об ослаблении правил трансграничного финансирования, что облегчит местным фирмам привлечение денег с зарубежных рынков и ослабит девальвационное давление на юань. Курс юаня при укреплении на оффшорном рынке снизился примерно на 4% по отношению к «американцу» с начала года, что делает его одной из худших азиатских валют в 2023 году», — сообщает агентство.

Экс-министр экономики России, глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в начале июля усомнился в том, что юань для России ценнее доллара США даже через пять лет. Юань не является свободно конветируемой валютой, пояснил он. По оценке Нечаева, хотя доля доллара, действительно, немного снизилась в международных расчетах, но пока никакого кардинального изменения не произошло.

Ранее США предрекли крах через десять лет.

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