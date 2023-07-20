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В России выберут лучшие проекты по финансовой грамотности

В России стартовал прием заявок на ежегодную премию «ФинЗОЖ эксперт»

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Стартовал прием заявок на ежегодную Премию «ФинЗОЖ эксперт» — участниками конкурса могут стать авторы образовательно-просветительских проектов по финансовой грамотности и финансовой культуре. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

Победителей определят в номинациях: «лучшая комплексная информационная кампания», «лучший образовательный проект для школьников или студентов», «лучший просветительский проект для взрослой аудитории», «лучший проект, направленный на противодействие финансовым мошенникам», «лучший студенческий проект по финансовой культуре» и «лучший школьный проект по финансовой культуре».

Задача конкурса ­– популяризация знаний и распространение навыков безопасного и грамотного финансового поведения среди граждан.

«Важная характеристика нашей работы – это образовательная и просветительская деятельность, обеспечение охвата самых различных групп: дети, молодые люди, экономически активные граждане, пенсионеры. И с каждым годом к ФинЗОЖ-движению присоединяется все больше людей. Очень важно отметить самые интересные и эффективные практики развития финансовой грамотности и финансовой культуры», – отметил замминистра финансов РФ Павел Кадочников.

Направить заявку на участие в конкурсе нужно до 1 ноября. Подробные условия конкурса, а также правила оформления заявок размещены на портале моифинансы.рф.

Организатор премии – НИФИ Минфина России при поддержке Министерства финансов.

Ранее сообщалось, что более половины россиян считают, что дополнительные навыки помогут повысить благосостояние.

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