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Сбер начал создавать крупное IT-подразделение в Бангалоре

Филиал Сбера в Индии получил разрешение Резервного банка на создание IT-подразделения

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Shutterstock

Филиал Сбера в Индии получил разрешение Резервного банка Индии на создание IT-подразделения в Бангалоре. В IT-офисе будет размещен собственный Центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка, сообщает пресс-служба Сбера.

Бангалор, третий по населению город Индии, крупнейший научный и индустриальный центр страны, специализируется в том числе на выпуске продукции аэрокосмической и машиностроительной отраслей, электроники, развитии IT-технологий. Филиал Сбера в Индии работает с 2010 г. в Нью-Дели и оказывает широкий спектр финансовых услуг, офис в Бангалоре будет вести деятельность только в сфере разработки информационных технологий.

«Бангалор часто называют «индийской кремниевой долиной», символично, что в этом городе Сбер реализует международный IT-проект. Хаб в Бангалоре будет не только обеспечивать технологическую составляющую работы нашего индийского филиала, но также заниматься разработкой и внедрением новых цифровых продуктов для его клиентов. И мы планируем, что в перспективе в этом нашем новом подразделении будут работать до 200 IT-специалистов», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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