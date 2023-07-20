Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киргизии начали проверку экспортеров в Россию на предмет нарушения санкций США

Портал в Киргизии сообщил о начале проверки экспортеров в Россию на предмет обхода санкций

close
100%
Depositphotos

Госкомитет национальной безопасности Киргизии начал расследование деятельности частных компаний-экспортеров в Россию на предмет обхода санкций США. Об этом пишет местный портал 24 kg со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В комитете пояснили, что решение провести расследование связано с сообщениями из Штатов о введении экономических мер в отношении Киргизии для остановки «поставок товаров двойного назначения в Россию».

«Утвердительно можно говорить, что ни кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании непричастны к нарушению режима введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России», — отметили в госкомитете.

При этом там допустили, что нарушить санкционный режим могли частные компании.

В Центральной Азии организована скрытая система поставки в Россию запрещенных технологий, написала накануне газета The Washington Post. В публикации говорилось о том, что Москва ищет партнеров, которые бы помогли ей обойти запреты на поставки китайских беспилотников и немецкой электроники. Газета привела пример поставок беспилотников через Центральную Азию.

Ранее во Франции заявили, что антироссийские санкции привели к катастрофе для европейской экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях