В Киргизии начали проверку экспортеров в Россию на предмет нарушения санкций США

Госкомитет национальной безопасности Киргизии начал расследование деятельности частных компаний-экспортеров в Россию на предмет обхода санкций США. Об этом пишет местный портал 24 kg со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В комитете пояснили, что решение провести расследование связано с сообщениями из Штатов о введении экономических мер в отношении Киргизии для остановки «поставок товаров двойного назначения в Россию».

«Утвердительно можно говорить, что ни кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании непричастны к нарушению режима введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России», — отметили в госкомитете.

При этом там допустили, что нарушить санкционный режим могли частные компании.

В Центральной Азии организована скрытая система поставки в Россию запрещенных технологий, написала накануне газета The Washington Post. В публикации говорилось о том, что Москва ищет партнеров, которые бы помогли ей обойти запреты на поставки китайских беспилотников и немецкой электроники. Газета привела пример поставок беспилотников через Центральную Азию.

Ранее во Франции заявили, что антироссийские санкции привели к катастрофе для европейской экономики.