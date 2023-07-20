В Киргизии начали проверку экспорта в Россию из-за угрозы санкций США

В Госкомитете нацбезопасности Киргизии (ГКНБ КР) заявили, что власти и государственные предприятия страны не нарушали введенных против России США и рядом западных стран санкций, однако к этому могут быть причастны частные компании. Как сообщает 24.kg, ведомство начало расследование по данному вопросу.

Согласно сообщению ГКНБ КР, ведомство допускает возможную причастность к нарушениям санкционных ограничений частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли не знать о том, «кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции».

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров в интервью «Интерфаксу» говорил об отсутствии предпосылок для введения санкций из-за нарушения ограничений в отношении России.

«Приняты все превентивные меры, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции», — сказал глава киргизского кабмина.

19 июля глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявлял, что Киргизия вряд ли испугается возможного введения санкций со стороны США, поскольку члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) находятся под постоянным давлением со стороны Вашингтона.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.