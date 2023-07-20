Банки продолжили брать высокие комиссии при закрытии счетов

Центробанк попросили ввести для банков запрет брать заградительные комиссии при закрытии счетов из-за подозрительных операций. Такое письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной направил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обращение.

Депутат считает необходимым исключить для банков эту возможность без проверок Росфинмониторинга. Нилов предложил Набиуллиной четко сформулировать позицию по данному вопросу, чтобы в дальнейшем внести соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сейчас банки могут взимать комиссию на уровне 20% от остатка средств на счете, который закрывается на основании подозрительных операций, говорится в письме. В основном, это касается малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, отмечается в статье. Кредитные организации при этом не обязаны уведомлять клиента о том, что по его счету идет проверка, и узнать об этом можно только через суд, спустя несколько месяцев рассмотрения дела, добавляется там.

Законодательный запрет для банков брать повышенные комиссии при закрытии счета для реализации требований антиотмывочного закона были введены 1 июля 2022 года, отметила руководитель департамента комплаенса Совкомбанка Марина Бурдонова. При этом штрафов для кредитных организаций за то, что они не информируют клиентов, нет, сказал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Объем подозрительных операций в российском банковском секторе в 2022 году сократился на 5% и составил 100 млрд руб. по сравнению с 105 млрд руб. в 2021 году, сообщал в марте Центробанк.

Ранее ЦБ сообщил, сколько подозрительных компаний он выявил.