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Курсы по программированию стали самыми популярными у россиян в этом году

«Сравни»: число новых пользователей онлайн-курсов в России растет на треть каждый месяц

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Unsplash

Число новых пользователей онлайн-курсов в России увеличивается в среднем на 33% ежемесячно. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

Компания зафиксировала наиболее активный прирост пользователей в январе этого года, их число по сравнению с декабрем поднялось на 39%.

Чаще всего россияне в первом полугодии выбирали курсы по программированию, дизайну и маркетингу. На них пришлось 18,8%, 18,7% и 13,6% запросов на курсы соответственно. В топ-5 вошли обучающие программы по бизнесу и управлению, а также массажу, маникюру и педикюру, косметологии.

Общий портрет пользователя онлайн-образования, по данным аналитиков, выглядит так: мужчины и женщины из Москвы, ближайшего Подмосковья или Санкт-Петербурга в возрасте 25-34 лет, которые интересуются финансовой сферой, кино, книгами, музыкой или заинтересованы в смене работы.

Спрос на детские образовательные курсы вырос в 4,5 раза за январь — июнь, следует из статистики маркетплейса. Самыми популярными курсами для детей стали английский язык, программирование и развитие когнитивных навыков –– скорочтения, ораторского искусства, мышления, уточнили в компании.

Специалисты «Сравни» отметили, что средний чек на образовательные онлайн-курсы заметно вырос зимой, в начале 2023 года — на 20% с декабря по январь. Тогда он составил 58,3 тыс. рублей. Затем показатель рос в течение трех месяцев и достиг в марте 64 тыс. рублей. При этом во втором квартале средний чек снизился до 48 тыс. рублей. Аналитики маркетплейса связали это с сезонностью.

Исследование было проведено в июле на основе пользовательских запросов на сайте «Сравни», которые относились к разделу образование. Выборка составила 12 млн пользователей в месяц.

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