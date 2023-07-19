Путин назвал потери сельхозпроизводителей России от зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что зерновая сделка обернулась потерями $1,2 млрд для российских аграриев. Его слова передает РИА Новости.

«Для российских сельхозпроизводителей <...> это обернулось прямыми потерями и убытками», — констатировал глава государства в ходе совещании с членами правительства.

По оценке Путина, столь большие убытки пришлось понести в связи с «дисконтом в 30-40% на российское зерно на мировых рынках».

Он также отметил, что увеличение стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости финансовых расчетов для участников рынка, а также вследствие иных транзакций спровоцировали снижение рентабельности поставок в два раза.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что черноморские договоренности по зерновой сделке 17 июля фактически прекратили свое действие.

Ранее в МВФ оценили последствия прекращения зерновой сделки.