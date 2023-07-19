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РФ нарастит добычу нефти в Венесуэле в 2023 году

Власти Венесуэлы заявили, что Россия в 2023 году увеличит добычу нефти в республике

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Angus Mordant/Reuters

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа заявил, что Россия по итогам текущего года нарастит добычу нефти на совместных проектах в республике. Его слова передает ТАСС.

«Добыча на наших пяти совместных компаниях с Россией вырастет. Она уже растет», — объявил Тельечеа.

По словам главы венесуэльского нефтяного ведомства, одно из совместных предприятий двух государств увеличило добычу на 95% в сравнении с планом.

Он также добавил, что во время его рабочей поездки в Москву и встречи с российским вице-премьером Александром Новаком и главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым новые проекты в Венесуэле не обсуждались, но много говорилось про уже действующие проекты двух стран.

«Мы значительно продвинулись и готовимся к работе в октябре в Москве, где мы увидимся со всем правительством», — отметил министр.

Он подытожил, что объем товарооборота Российской Федерации и Венесуэлы возрос более чем на 40%.

В декабре Новах говорил, что Россия заинтересована в том, чтобы в проектах с ее участием в Венесуэле росли объемы добычи нефти.

Ранее США уличили в желании захватить венесуэльскую нефть.

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