РФ нарастит добычу нефти в Венесуэле в 2023 году

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа заявил, что Россия по итогам текущего года нарастит добычу нефти на совместных проектах в республике. Его слова передает ТАСС.

«Добыча на наших пяти совместных компаниях с Россией вырастет. Она уже растет», — объявил Тельечеа.

По словам главы венесуэльского нефтяного ведомства, одно из совместных предприятий двух государств увеличило добычу на 95% в сравнении с планом.

Он также добавил, что во время его рабочей поездки в Москву и встречи с российским вице-премьером Александром Новаком и главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым новые проекты в Венесуэле не обсуждались, но много говорилось про уже действующие проекты двух стран.

«Мы значительно продвинулись и готовимся к работе в октябре в Москве, где мы увидимся со всем правительством», — отметил министр.

Он подытожил, что объем товарооборота Российской Федерации и Венесуэлы возрос более чем на 40%.

В декабре Новах говорил, что Россия заинтересована в том, чтобы в проектах с ее участием в Венесуэле росли объемы добычи нефти.

Ранее США уличили в желании захватить венесуэльскую нефть.