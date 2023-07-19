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В Сбере озвучили объем средств россиян на счетах компании

Объем средств на рублевых счетах россиян в Сбере превысил 20 трлн

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сбережения россиян в рублях в Сбербанке в середине июля превысили 20 трлн, в банке отмечают ежемесячный прирост средств физических лиц с начала 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации.

В Сбере уточняют, что в июне прирост ускорился до 3,8%, в июле высокий темп роста сохраняется.

По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, клиенты компании предпочитают сберегать в российских рублях. В Сбере фиксируют рост накоплений, и прогнозируют, что он будет продолжаться до конца года.

«У нас сбалансированные депозитные продукты с хорошими условиями — клиенты это видят и ценят. В этом году мы начали ежемесячно начислять проценты по СберВкладу, а вклад «Лучший %» стал удобным инструментом для тех, кто хочет перевести свои сбережения из недружественных валют в рубли или из другого банка в Сбер», — пояснил Широков, добавив, что до конца года произойдет ряд важных улучшений условий, о которых представители Сбера сообщат уже совсем скоро.

В то же время отмечается, что в валютных вкладах китайский юань и дирхам ОАЭ продолжают заменять доллар и евро, а доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбербанке сейчас составляет 8%.

Ранее в Сбере сообщили, что ни один преступник не сумел похитить деньги из банкоматов компании с начала года.

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