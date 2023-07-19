Компании из «русских оффшоров» могут получить новые налоговые льготы

Минфин разработал законопроект, который предоставляет новые налоговые льготы для компаний, переехавших в «русские оффшоры» на островах Октябрьский и Русский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок.

Поправки министерства можно условно разделить на две группы. Первая уточняет порядок получения статуса международной холдинговой компании (МХК) для возможности использовать налоговые преференции резидента «русских оффшоров». В том числе отменено требование о сохранении в компании 75-процентной доли прямого/косвенного участия контролирующих лиц, она может меняться как угодно. Также продлен до конца 2023 года срок предоставления финансовой отчетности и аудиторских заключений. Изначально дедлайн был до конца прошлого года.

Вторая часть касается новых налоговых льгот. В частности, перечень организаций, которые имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество, расположенное за границей, расширяется. Кроме того, компании на островах получают право применять нулевую ставку подоходного налога на дивиденды от организаций, не являющихся резидентами России. Компании смогут применять ставку 0%, если не входят в черный список оффшоров, который составляет Минфин (по данным на 1 июля таковых 91 организация, в том числе из США, Европы и Канады).

Изменения, предложенные Минфином, вносятся в законопроект о налоговых льготах для резидентов специальных административных районов (САРов). Он был внесен в Госдуму группой сенаторов и принят в первом чтении в мае. В аппарате правительства перечен поправок министерства уже рассмотрели, пишет РБК.

По действующему законодательству, компании — с 2018 года только иностранные, а с марта 2022 года и российские — могут переехать в «русские оффшоры» и зарегистрировать там МХК для получения налоговых льгот. К ним относятся нулевой сбор на полученные дивиденды, если выплачивающая их компания — как отечественная, так и зарубежная — владеет в МХК более 15%, а также нулевой налог на доходы от продажи долей или акций в российских или иностранных компаниях.

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