Экспорт вина из Грузии в Россию вырос почти на 40%

Грузия экспортировала в РФ более 29,9 тыс. тонн вина в первом полугодии 2023 года, то есть на 39,5% больше, чем за тот же период 2022 года. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии, передает ТАСС.

По информации службы, из Грузии в России было экспортировано 29,991 тыс. тонн вина на сумму $81,8 млн. Доля вина в общем объеме экспорта товаров в Россию составила 23,7%.

До этого импортеры алкогольной продукции обратились в российское правительство из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%. Подобная инициатива стала следствием ситуации 2022 года, когда из-за крепкого рубля образовался избыток импортного алкоголя. Эту информацию изданию подтвердили три источника.

По мнению исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, такая инициатива чревата снижением качества отечественного алкоголя, так как не будет конкуренции.

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