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Россия дала ООН три месяца для выполнения своих условий по зерновой сделке

Захарова заявила, что у ООН есть три месяца для выполнения выполнения меморандума с Россией

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений, сообщает РИА Новости.

«У ООН есть еще три месяца для возможности реализации, для достижения конкретных результатов», — заявила Захарова.

По словам представителя МИД, Россия согласна вернуться к зерновой сделке только после конкретных результатов по выполнению российской части сделки, а не очередных «заверений» и «обещаний» ООН и Запада.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что Анкара вряд ли пойдет на военное сопровождение судов из украинских портов.

Представитель ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес высказал мнение, что отправление их судов в украинские порты до восстановления коридоров небезопасно, поэтому судовладельцы вряд ли пойдут на такой рискованный шаг.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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