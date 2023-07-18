Стало известно о возможном повторении энергокризиса в Европе

Отопительный сезон в Европе может сорваться, если зима будет холодной, а среди поставок сжиженного природного газа (СПГ) от партнеров будут наблюдаться срывы. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом докладе.

Европа справляется с подготовкой к отопительному сезону и может полностью заполнить газохранилища уже к сентябрю. Тем не менее, даже наполненные хранилища не являются гарантией того, что европейские страны вновь не столкнутся с перебоями в поставках газа и резким ростом цен на него.

По данным агентства, запасы газа в хранилищах Евросоюза (ЕС) сейчас на 60% превышают средний показатель за предыдущие пять лет. Поэтому к началу отопительного сезона уровень запасов газа в Европе может возрасти до 95%. Однако прекращение поставок газа из России может принести проблему, так как необходимо найти других поставщиков с размером поставок свыше 15 млрд кубометров в год, чтобы возместить выпадающие объемы.

В докладе говорится, что холодная зима может существенно повлиять на рынок газа. Кроме того, если поставки СПГ останутся на текущем уровне, то к концу марта 2024 года хранилища будут наполнены на 25%. Если же будут наблюдаться перебои в поступлении топлива, то этот показатель может обвалиться ниже 20%. Все это может привести к очередному витку роста цен на газ в Европе.

В конце июня министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре заявил, что газовый кризис в Европе никуда не делся и еще далек от завершения. Кроме того, какое-либо прогнозирование все также невозможно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз самостоятельно усугубляет энергокризис, погружаясь во тьму и нищету.