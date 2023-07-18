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На Минфин США подали в суд из-за связанных с Пригожиным санкций

Пилот частных самолетов подал в суд на Минфин США из-за связанных с Пригожиным санкций

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Sergei Ilnitsky/AP

Пилот частных самолетов Артем Степанов подал в суд на Министерство финансов США из-за введенных в отношении него санкций. Об этом сообщает Baza.

Степанов рассказал порталу, что из-за одной 30-минутной встречи с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным с ним не хотят разговаривать некоторые знакомые, россиянин не может оформить кредиты и ипотеку, а также сотрудничать с международными партнерами.

В США считают, что российская фирма «Юниджет», совладельцем которой являлся Степанов, оказывала «услуги по управлению» самолетом с бортовым номером M-SAAN. По данным американской стороны, на этом джете летал Пригожин.

Степанов заявил, что санкции ввели против него бездоказательно. Он отметил, что встречался с Пригожиным лишь один раз, в 2013 году, и та беседа продлилась не более получаса.

Степанов рассказал, что консультировал основателя ЧВК по услугам, которые предоставляет «Юниджет», и рассказывал о своем опыте работы пилотом бизнес-джетов. Россиянин также уточнил, что вышел из собственников «компании еще в 2020-м году, а это может стать основанием для его исключения из санкционных списков.

Ранее суд Евросоюза аннулировал санкции против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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