На Минфин США подали в суд из-за связанных с Пригожиным санкций

Пилот частных самолетов Артем Степанов подал в суд на Министерство финансов США из-за введенных в отношении него санкций. Об этом сообщает Baza.

Степанов рассказал порталу, что из-за одной 30-минутной встречи с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным с ним не хотят разговаривать некоторые знакомые, россиянин не может оформить кредиты и ипотеку, а также сотрудничать с международными партнерами.

В США считают, что российская фирма «Юниджет», совладельцем которой являлся Степанов, оказывала «услуги по управлению» самолетом с бортовым номером M-SAAN. По данным американской стороны, на этом джете летал Пригожин.

Степанов заявил, что санкции ввели против него бездоказательно. Он отметил, что встречался с Пригожиным лишь один раз, в 2013 году, и та беседа продлилась не более получаса.

Степанов рассказал, что консультировал основателя ЧВК по услугам, которые предоставляет «Юниджет», и рассказывал о своем опыте работы пилотом бизнес-джетов. Россиянин также уточнил, что вышел из собственников «компании еще в 2020-м году, а это может стать основанием для его исключения из санкционных списков.

Ранее суд Евросоюза аннулировал санкции против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.