Еще 4 продукта Сбера для управления банкоматами зарегистрировали в реестре ПО Минцифры

Еще 4 продукта Сбера получили сертфикацию в Министерстве цифрового развития, сообщает пресс-служба Сбера.

Эти программные продукты (платформа «ПАРУС», система ATMoSphere.Host, программа «Сверка» и сервис SmartWay) Сбер использует для управления своими устройствами самообслуживания и электронными очередями в офисах.

Платформа «ПАРУС» обеспечивает централизацию информации о работе банкоматов, информационно-платежных терминалов, постаматов, автоматических депозитарных машин, электронных кассиров-рециркуляторов и других устройств.

Система ATMoSphere.Host — это единая точка мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания, она позволяет комплексно управлять удаленными устройствами.

Программа «Сверка» предназначена для допретензионного урегулирования сбоев при проведении клиентских трансакций на устройствах самообслуживания, а также выявления отклонений в потоке данных трансакций.

Сервис SmartWay — это бэк-сервис вывода информации о банковских и партнерских объектах по геопозиции, функциональным возможностям и доступности.

«Сертификацию Минцифры уже имеют пять наших программных продуктов для управления банкоматами. Она подтверждает высокое качество, надежность и защищенность ПО Сбера. Использование собственного софта позволяет Сберу обеспечить максимальную независимость от сторонних вендоров, в том числе иностранных», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

В январе 2023 года в реестр отечественного ПО вошло управляющее ПО InterSphere, на котором работает 90% банкоматной сети Сбера.