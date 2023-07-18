Минфин захотел увеличить госдолг России

Минфин России сообщил о планах увеличить государственный долг, оставив его в пределах 20% от валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Ирину Окладникову.

Она процитировала данные исполняющей обязанности главы Счетной Палаты Галины Изотовой — на текущий момент, государственный долг России составляет 22,8 трлн рублей или 14,9% ВВП.

«Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать [госдолг] и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть», — заявила Окладникова.

Она пояснила, что долг наращивается для постоянной поддержки оборонных расходов, а также помощи четырем новым регионам России.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что уменьшение расходов бюджета на 10% не затронет социальный выплаты и оборонные расходы.

Ранее Минфин допустил небольшие отклонения дефицита бюджета от плана в 2023 году в обе стороны.