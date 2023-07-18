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«Известия»: затраты на инфраструктуру для дронов в России оценили в 236 млрд рублей

«Известия»: инфраструктура для коммерческих запусков дронов в РФ обойдется в 236 млрд

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Eugene Garcia/AP

Министерство транспорта России считает, что создание в стране инфраструктуры для коммерческих запусков беспилотных воздушных судов обойдется до 2030 года в 236 млрд руб. Об этом, ссылаясь на документы, сообщает газета «Известия».

Самые большие расходы, по данным издания, будут касаться внедрения унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов по всей территории России. На это в 2024–2030 гг. будет направлено 168,5 млрд руб.

Для обеспечения самих полетов дронов необходимо создание инфраструктуры на 49 аэродромах федеральной собственности. Она обойдется в 4,9 млрд руб.

Такую же инфраструктуру нужно будет установить на 241 посадочной площадке, находящейся в собственности региональных властей. На нее планируется выделить еще 28,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что за рубежом могут начать производить барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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