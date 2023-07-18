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В России выявили новую схему мошенничества с фейковыми приложениями банка

В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме мошенничества с фейковыми банковскими приложениями

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Shutterstock

Мошенники приняли новую тактику, маскируя программы удаленного доступа под банковские приложения, и активно распространяют их через мессенджеры. Их цель — получить доступ к онлайн-банкингу на устройствах с Android. Эту новую схему мошенничества описал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин в интервью РБК.

По словам Калинина, за последние 11 дней компания зарегистрировала и предотвратила несколько сотен атак, использующих такие модифицированные программы, которые раньше не использовались в подобных схемах обмана.

Злоумышленники создают поддельные приложения для удаленного доступа, копируя легитимные приложения, которые также доступны в Google Play. Они изменяют название программы, иконки, добавляют информацию и визуальные элементы банка, а также изменяют некоторые текстовые поля. Поскольку легитимные приложения имеют открытый исходный код, создание поддельных приложений на их основе не составляет особой сложности для мошенников.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: сначала злоумышленники звонят потенциальным жертвам, выдавая себя за сотрудников службы поддержки банка, и под различными предлогами убеждают их установить «приложение поддержки» российских банков. Затем они отправляют приложение через мессенджер в виде установочного файла. Если жертва устанавливает это приложение на свой телефон, мошенникам остается только получить необходимые данные для удаленного доступа к устройству. Получив удаленный доступ к смартфону, злоумышленники могут узнать учетные данные для входа в мобильное приложение банка или получить доступ к аккаунту, чтобы похитить деньги.

Ранее мошенники пытались убедить своих жертв установить программу удаленного доступа прямо из Google Play. Однако теперь они изменили тактику, потому что поняли, что многих пользователей смущают название и внешний вид программ, которые не связаны с банками.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.

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