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В Oxfam заявили, что зерновая сделка не решает проблемы голода

Неправительственная организация Oxfam: зерновая сделка не решает проблемы голода

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Seth Perlman/AP

В неправительственной организации Oxfam Italia заявили, что зерновая сделка была полезной с целью сдерживания цен на продовольствие, но не является панацеей в борьбе с голодом в мире. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Эксперт организации Ханна Сааринен выразила мнение, что только 3% вывезенного из украинских портов зерна попали в бедные страны.

«Зерновая сделка повлияла на прекращение роста цен на продовольствие, но она не является панацеей от голода», — говорится в ее заявлении.

В Oxfam подчеркнули, что проблему голода можно решить, оказывая помощь странам, которые испытывают проблемы с продовольствием, развивая их сельское хозяйство и производство продуктов питания.

Ранее глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что Россия потеряла в результате дисконта цен на российские зерновые культуры из-за черноморской инициативы около $1 млрд. По его словам, больше всех от прекращения сделки проиграла Турция.

17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. В ООН подтвердили, что зерновая сделка и прекращена и выразили сожаление по этому поводу.

Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.

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