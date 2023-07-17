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В Европе предложили ввести постоянные совместные закупки газа

Bloomberg: Еврокомиссия захотела ввести совместные закупки газа на постоянной основе

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Shutterstock

Евросоюз (ЕС) собирается внедрить механизм совместных закупок газа на постоянной основе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документ Еврокомиссии (ЕК).

На данный момент такие закупки газа являются временной кризисной мерой, направленной на предотвращение скачков цен на энергоносители. Согласно документу, ЕК предлагает расширить ее действие, включив в нее закупку водорода и декарбонизированных газов, таких как биометан.

По данным агентства, участие в платформе носит добровольный характер. При этом совместные закупки станут обязательными, если произойдет новый энергетический кризис. При этом данный механизм полностью исключает приобретение российских энергоресурсов.

Авторы статьи посчитали, что решение ЕК может говорить о том, что введенная в 2022 году мера стала успешной. Всего два проведенных тендера помогли найти покупателей на 23 млрд кубометров газа.

16 мая вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что первый тендер по совместным закупкам газа на уровне ЕС завершился успешно.

Ранее в Еврокомиссии сообщили о начале нового этапа в европейской энергетике.

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