Подключение к электросетям для населения многократно подорожало на фоне отмены льгот

Стоимость технологического присоединения к электросетям для населения после отмены льгот в 2022 году выросла в 136 раз, с 550 рублей за 15 кВт до 75 тыс. рублей в 2023 году в среднем по стране. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные отчета Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ (ИЭиРИО).

Последние 13 лет платеж за технологическое присоединение (ТП) искусственно удерживался на уровне 550 руб. за 15 кВт, но 1 июля 2022 года правительство отменило льготу и стало устанавливать минимальный размер платы за 1 кВт. Минимальная ставка дважды повышалась: с 1 июля 2022 года она составляла 3 тыс. руб. за 1 кВт, а с 1 июля 2023 года — 4 тыс. руб. С июля 2024 года показатель повысят до 5 тыс. руб.

В отчете указали, что льготы для физлиц стали более адресными. Например, для многодетных семей действует ставка 1 тыс. рублей за 1 кВт. Артем Коваль из ИЭиРИО добавил, что многократный рост ставок все равно не компенсирует реальную стоимость подключения. Так, с июля 2023 года текущие ставки могут покрыть лишь установку счетчиков и около 15,6 метров линий электропередач. При этом на строительство трансформаторной подстанции средств уже не остается.

Несмотря на то, что нововведение может помочь создать базу для модернизации электросетей, что впоследствии увеличит надежность и качестве электроснабжения, не все регионы ограничивают спрос на убыточное ТП.

19 марта руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков заявил, что стоимость подключения частных домов к электросетям вырастет с 1 июля 2023 года до 4 тыс. рублей за 1 кВт.

Ранее операторы сотовой связи пожаловались на рост тарифов на подключение к электросетям в 100 раз.