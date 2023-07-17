США, ЕС и Британия рассматривают отмену ряда лицензий на торговлю удобрениями из РФ

Европейский союз и Великобритания рассматривают отмену ряда генеральных лицензий (исключений из санкций), облегчающих торговлю российскими удобрениями и продовольствием, в связи с прекращением действия зерновой сделки 17 июля. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о генеральных лицензиях США 6B и 6C, ряде исключений из девятого пакета антироссийских санкций Европейского союза, двух генеральных лицензиях Великобритании.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.