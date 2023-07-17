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В Японии назвали способ, который решит мировые проблемы с газом

Bloomberg: Япония предложила создать глобальный резерв газа, чтобы избежать его дефицита

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Jae C. Hong/AP

Министерство торговли Японии предложило создать мировой запас природного газа. Соответствующее заявление было направлено Международному энергетическому агентству (МЭА). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Создать мировой запас газа предлагают по аналогии с чрезвычайным резервом в нефтяном секторе США. Эта мера должна помочь странам-участникам соглашения решить проблемы с топливом: избежать его дефицита и стабилизировать цены. Соответствующая идея будет обсуждаться на конференции производителей и потребителей СПГ в Токио 18 июля.

По данным агентства, у стран-участников Евросоюза есть целевые показатели по хранению природного газа. При этом в Азии же запасаются сжиженным природным газом (СПГ), но он не хранится долго, так как со временем испаряется.

В середине мая российский генеральный консул в японском Саппоро (центр северной префектуры Хоккайдо) Сергей Марин заявил, что Токио нарастит закупки газа из ресурсов проекта «Арктик СПГ — 2». Он добавил, что кроме энергетики, Япония и Россия продолжают сотрудничать в областях взаимного интереса — рыбном промысле, добыче водорослей, фармацевтике и медицине.

Ранее в Японии заявили, что борьба за СПГ не прекратится в ближайшее время.

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