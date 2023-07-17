В Финляндии резко выросло число обанкротившихся компаний

В период с января по июнь 2023 года обанкротилось 1325 компаний в Финляндии, что на 21,3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет Aamulehti.

В первом полугодии в Финляндии обанкротилось 1325 финских компаний, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. При этом в первом квартале обанкротилось 687 организаций, а уже во втором это число снизилось до 638.

Согласно данным Статистического центра Финляндии за период с января по май в Финляндии было зарегистрировано 1393 дела о банкротстве. При этом часть из них были отклонены. Известно, что наибольшее число фирм обанкротились в сфере строительства и торговли.

В публикации добавили, что к концу прошлого года в Евросоюзе зафиксировали рекордный за последние восемь лет показатель по банкротству фирм. При этом тенденция к закрытию организаций продолжится и в этом году. Так, уже в первом квартале 2023 года число обанкротившихся фирм в Европе выросло на 2,8% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

В середине июня агентство Bloomberg сообщило, что вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в США могут столкнуться ряд региональных кредитных организаций. Это будет обусловлено значительной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости на общую сумму $1,5 трлн.

Ранее инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии.