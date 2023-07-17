Грузоперевозки резко подорожали в России

По данным расчетов биржи ATI.SU, спрос на автоперевозки грузов в России в январе — июне 2023 года вырос на 61%, что привело к увеличению стоимости на услугу до 38%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению основателя биржи ATI.SU Святослава Вильде, рост спроса на грузоперевозки связан с ускорением процессов импортозамещения, а также перестройки производственных цепочек.

Издание отмечает, что спрос на международные направления увеличился только на 30%, а количество заявок на перевозки из европейских стран снизилось на 60–80%.

По словам директора по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексея Мисаилова, январь — июнь всегда являлись спокойными с точки зрения роста затрат на логистику, но в этом году первое полугодие отметилось ростом тарифов на внутрироссийские перевозки более чем на 15%. Он подчеркнул, что спрос на услугу устойчив, что происходит на фоне резкого снижения стоимости международных перевозок, где тарифы упали почти наполовину.

До этого в Минтрансе Российской Федерации заявили, что запрет на грузоперевозки по территории России на фурах недружественных стран продлен до 30 декабря 2023 года.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.