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Sony заключила сделку с Microsoft по играм серии Call of Duty на 10 лет

Sony и Microsoft договорились о выходе новых игр серии Call of Duty на PlayStation

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Call of Duty/YouTube

Глава подразделения компании Microsoft Xbox Фил Спенсер заявил, что они вместе с японской Sony заключили соглашение, по которому игры серии Call of Duty будут продолжать выходить на консоли PlayStation. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы рады сообщить, что Microsoft и Playstation подписали обязывающее соглашение о сохранении выпуска игр серии Call of Duty на PlayStation после приобретения Activision Blizzard. Мы с нетерпением ждем будущего, когда у игроков по всему миру будет больше возможностей играть в свои любимые игры», — заявил Спенсер.

По данным издания Axios, компании подписали договор, который обязывает Microsoft выпускать игры серии на японской консоли в ближайшие 10 лет.

До этого суд вынес решение в пользу американской компании Microsoft в разбирательстве против Федеральной торговой комиссии (ФТК) США по поводу приобретения Activision Blizzard за $69 млрд. 

Теперь Microsoft остается убедить британский антимонопольный регулятор выдать одобрение на сделку. В конце апреля британский антимонопольный регулятор наложил вето на крупнейшую сделку в игровой индустрии.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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