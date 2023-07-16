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В Carlsberg удивились решению Путина о передаче «Балтики» Росимуществу

Carlsberg сообщила, что не получала от РФ информации по передаче акций «Балтики»

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Global Look Press

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg не получала официальной информации от российских властей относительно распоряжения российских властей о передаче пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, сообщает пресс-служба Carlsberg Group..

В компании подчеркнули, что это решение стало неожиданностью для руководства

«Carlsberg Group работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что оценят юридические последствия такого развития событий и примут необходимые ответные действия.

В марте 2022 года Carlsberg Group объявила о своем решении добиться полной продажи бизнеса в России. В июне 2023 года было подписано соглашение о продаже российского бизнеса «при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных условий», отметили в компании. Теперь, после указа президента РФ Владимира Путина о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества, перспективы процесса продаж оказались «весьма неопределенны», завили в Carlsberg.

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