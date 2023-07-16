Путин ввел временное управление в Danone и «Балтике»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в компаниях Danone и «Балтика» вводится временное управление Росимущества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

10 июля сообщалось, что французская компания Danone изменит название бренда «Активиа» на «АктиБио» для российского рынка. По информации пресс-службы, изменения коснутся только названия и дизайна упаковки. Сама продукция останется неизменной и будет производиться по тем же стандартам качества, что и раньше.

В начале мая сообщалось, что группа компаний из области сельского хозяйства «Агранта» бизнесмена Сергея Бачина может приобрести российский бизнес французского производителя молочных продуктов Danone.

В первой половине февраля газета «Коммерсантъ» написала, что Danone запланировала передачу своих российских активов другим инвесторам — с правом обратного выкупа.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».