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Во Франции замки за год подешевели почти на четверть

Le Figaro: стоимость замков во Франции снизилась на 20-25% за год

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Riccardo Milani/Hans Lucas/Reuters

Во Франции за год замки подешевели на 20-25%, пишет газета Le Figaro.

По информации издания, кризис на рынке недвижимости не обошел стороной старинные усадьбы и резиденции, которые потеряли до 25% в цене. При этом объекты традиционного сегмента недвижимости подешевели на 5-10%.

«Некоторые владельцы считали, что, как и недвижимость, расположенная у моря или исключительная недвижимость в городе, замки будут следовать инфляционной тенденции. Это нужно для того, чтобы забыть о том, что рынок замков менее ликвиден», — пояснил президент группы Mercure Оливье де Шабо-Трамекур.

Сообщается, что группа Mercure продала в 2022 году более сотни замков по средней цене €880 тысяч. Всего из 40 тысяч французских замков на данный момент продается около 3%.

До этого газета The Guardian писала, что личные апартаменты Марии Антуанетты, спрятанные за потайной дверью в ее спальне в королевском дворце в Версале, вновь открылись для посетителей после капитального ремонта.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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