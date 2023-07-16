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Минфин и Минэнерго ввели запрет на использование айфонов в рабочих целях

FT: Минфин и Минэнерго ввели запрет на использование айфонов в рабочих целях

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Министерства финансов и энергетики России ввели или скоро введут запрет на использование айфонов для служебных звонков и переписок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

По словам другого собеседника газеты, при введении такого запрета представители российских министерств сообщают о нем. Один из источников FT сообщил, что IT-специалисты госведомств сообщают, когда кто-либо из сотрудников открывает рабочую почту с айфона. По словам собеседника, чиновники жалуются, что в связи с запретом им «приходится носить с собой еще один телефон».

Запрет на использование айфонов в рабочих целях уже действует в Кремле, Минпромторге, Минцифры и госкорпорации «Ростех».

В июне сообщалось, что спецслужбы США вели слежку в России с помощью мобильных устройств фирмы Apple. По данным Федеральной службы безопасности РФ, несколько тысяч смартфонов Apple российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным программным обеспечением. Специалисты российской спецслужбы сообщили о выявлении аномалий, которые характерны «только для пользователей мобильных телефонов Apple» и связаны «с работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости».

В связи с этим в ФСБ сочли, что Apple сотрудничает с Агентством национальной безопасности США. В ФСБ заявили, что заражению подверглись несколько тысяч айфонов в России и других странах, использующих SM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

В Apple опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что российский Aquarius не сможет быстро заменить айфоны в госкомпаниях.

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